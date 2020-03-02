此内容发布于2020年3月3日 上午12:20

（法新社首尔3日电） 韩国2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情延烧，防疫必需品之一的口罩也供不应求，韩国总统文在寅因此宣布与新型冠状病毒「开战」，进入「 24 小时戒备」状态。

文在寅今天在国务会议中表示，将投入超过30兆韩元，解决武汉肺炎疫情带来的「严峻」情况。

他说，在武汉肺炎确诊者激增情况下，确实面临国内口罩供不应求的困境，承认政府的确无法在短时间内解决问题，「对于国民感到非常歉疚」。

对此，文在寅要求食品医药品安全处与各相关单位密切合作，尽早解决问题，包括协助口罩生产厂商确保原材物料的供应，以最大限度提升产量，并承诺若日后需求减少，会由政府收购剩余数量。

文在寅要求相关单位改善口罩供给不均及价格上扬等问题，「就算供给不足，也要公平分配」，必须公开实际供给状况，避免民众不必要的排队等待，并向民众宣导如何更有效率的使用口罩。

此外，文在寅在会中提到，新天地教会爆发感染前后，完全是不同的状况，大邱与庆尚北道地区的危机已达到最高峰；他认为，韩国现阶段能相当快速对大量人员进行采检，并将结果做到透明公开，在防疫上已尽力做到最好。

对于口罩供给等防疫相关问题，文在寅认为，政府组织必须转换为24小时紧急战情室的体制，「希望所有首长都不要只坐在办公桌前，而是要到现场直接为防疫、民生经济尽一份心力」。

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