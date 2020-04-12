此内容发布于2020年4月12日 上午8:05

（法新社巴黎12日电） 法新社汇整官方数据做出统计，截至台北时间12日晚间7时，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至10万9307例，确诊逾178万750例。

疫情已扩散至193个国家及地区。全球累计确诊病例中，有至少35万9200人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测重症病例。

美国是全球通报确诊数及病死人数最多的国家，境内有2万608人不治，确诊达53万6例。

义大利则是全球死亡病例数第2多的国家，境内累计1万9468人病亡，确诊达15万2271例。

疫情重灾国还包含西班牙（16万6019例确诊，1万6972死）、法国（12万9654例确诊，1万3832死）和英国（7万8991例确诊，9875死）。

中国（不含港澳）境内目前通报3339死和8万2052例确诊，以及7万7575人治愈。自台北时间12日凌晨3时以来，中国未通报新增死亡病例，但新增99例确诊。

依各大陆区分，欧洲累计确诊90万9769例，7万5018死；美国和加拿大累计确诊55万3203例，2万1286死；亚洲累计确诊13万7072例，4878死；中东累计确诊9万8400例，4768死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊6万1098例，2548死；非洲累计确诊1万3697例，742死；大洋洲累计确诊7515例，67死。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

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