此内容发布于2020年4月19日 上午6:35

（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据做出统计，截至台北时间今天晚间7时，新冠肺炎疫情已扩散至全球193个国家及地区，造成16万685人死亡，确诊逾233万4130例，当中至少51万8900人已痊愈。

法新社搜集各国当局公布的数据，以及世界卫生组织（WHO）提供的资讯做出统计，但上述数字恐只反映2019冠状病毒疾病（COVID-19实际感染总数的一部分，因许多国家只检测最严重病例。

美国是全球受疫情冲击最严重的国家，境内有3万9090人不治，确诊达73万5287例。至少6万6819人已痊愈。

义大利则是全球死亡病例数第2多的国家，境内累计2万3227人病亡，确诊达17万5925例。

疫情重灾国还包含西班牙（19万5944例确诊，2万453死）、法国（15万1793例确诊，1万9323死）和英国（11万4217例确诊，1万5464死）。

中国（不含港澳）境内目前通报4632例死亡和8万2735例确诊。

依各大陆区分，欧洲累计确诊115万3148例，10万1493死；美国和加拿大累计确诊76万8670例，4万619死；亚洲累计确诊16万2256例，6951死；中东累计确诊12万2819例，5559死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊9万8202例，4915死；非洲累计确诊2万1165例，1058死；大洋洲累计确诊7879例，90死。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

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