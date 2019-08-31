此内容发布于2019年8月31日 下午9:50

（法新社德黑兰31日电） 伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天警告法国总统马克宏（Emmanuel Macron ），伊朗将采取下一步行动，继续缩减对核协议的承诺，除非欧洲履行责任。

去年5月美国总统川普让美国单边退出列强与伊朗签订的「联合全面行动方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, 通称「伊朗核子协议」）之后，波斯湾紧张情势升高，发生船只遭攻击、无人机遭击落以及油轮被扣押事件。

马克宏一直以来致力领导各方降低紧张情势，他在数天前的七大工业国集团（G7）高峰会上，也表达想让罗哈尼与川普见面的希望。

但罗哈尼表示，除非川普先行解除美国退出核协议后对伊朗施加的瘫痪性制裁，他才有可能与川普见面。

据说罗哈尼在电话里告诉马克宏，「如果欧洲不能把承诺付诸行动，伊朗会采取第3步骤，缩减伊朗在联合全面行动方案中的承诺」，但「这步骤就像其他步骤那样，是可以逆转的」。

「可惜的是，美国单方面做出这种行动之后，欧洲各国却未采取具体措施来落实承诺。」

「联合全面行动方案的内容是不能变的，各方必须遵守。」

他说，伊朗有两大优先考量，其一是联合全面行动方案的各方充分履行责任，其二是「确保在波斯湾与荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）等水路自由航行的海上运输安全」。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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