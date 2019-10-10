此内容发布于2019年10月10日 上午9:35

（法新社东京10日电） 今年第19号台风哈吉贝正朝日本关东地方行进，预计12日到13日影响最大，日本全日空已宣布12日羽田机场与成田机场国内线航班停飞，各新干线营运公司也宣布将实施预防性停驶。

国人如果在这个周末欲前往东京等关东地方旅游，须特别留意陆空交通是否停摆，随时关注各交通公司官网的相关资讯做好相关准备。台风资讯也可关注日本政府观光局（JNTO）针对外国旅客设置的推特帐号Japan Safe Travel，获知日本政府发布的最新防灾资讯。

日本12日起放3天连假，哈吉贝正好这个时候来搅局，打乱民众返乡或出游计画，不少活动也因台风中止，连世界杯橄榄球赛12日赛程也被迫取消。

日本放送协会（NHK）报导，全日空表示，受到哈吉贝可能侵袭影响，决定取消12日羽田机场与成田机场所有国内线起降航班。

全日空在大阪及中部机场的起降航班，12日也有可能停飞。

日本航空部分，目前已决定停飞往来成田机场与大阪机场、中部机场的6个航班；至于在成田机场、羽田机场及中部机场起降的其他航班，也很可能停飞。

在陆上交通部分，JR东海公司宣布，12日上午起将实施东海道新干线减班等措施，当天往来东京站及新大阪站的新干线列车，部分车班也可能停驶。13日的发车状况将视台风影响实施减班或停驶措施。

由于台风来袭适逢3天连假，预料11日傍晚后各大车站将出现非常拥挤的人潮。

JR西日本公司表示，往来新大阪站到冈山站的山阳新干线列车，12日上午起也可能停驶，其他车站区间则可能实施减班。

日本经济新闻报导，日本气象厅预报官中村直治下午说，哈吉贝登陆可能性很高，由于风雨都会比9月侵袭关东地方的台风法西来得强，民众须严加戒备。

气象厅表示，哈吉贝将以「非常强烈台风」之姿，在12日到13日接近纪伊半岛到东日本等地，回顾1991年以来，还没有「非常强烈台风」等级的台风登陆过东日本。

根据日本气象厅分类，台风可依强度及规模进行区分。

依强度来看，最大瞬间风速在每秒33公尺以上、未满44公尺，属于强烈台风；每秒44公尺以上、未满54公尺，属于非常强烈台风；每秒54公尺以上，就称为猛烈台风。

依规模来看，风速每秒15公尺以上暴风半径范围在500公里以上、未满800公里，称为大型台风；暴风半径范围超过800公里以上，就称为超大型台风。

加上哈吉贝袭日时正好碰上大潮，西日本及东日本等地都要严防满潮可能造成灾情。

9月登陆千叶市的法西，登陆后的中心气压为960百帕，中心附近最大风速每秒40公尺，当时已是从有统计数据以来，登陆关东地方最强等级台风。

根据日本气象厅公布的台风资讯，哈吉贝到日本时间下午3时中心气压915百帕，中心附近最大风速每秒55公尺、最大瞬间风速每秒75公尺。

依目前预测路径，哈吉贝将在12日下午接近关东地方外海，之后朝东北方行进，很可能登陆；13日下午台风中心位置约在日本东北地方外海。（译者：黄名玺/核稿：张佑之）

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