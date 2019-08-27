此内容发布于2019年8月27日 下午1:50

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普昨天才表示可能把明年七大工业国集团（G7）高峰会地点选在迈阿密川普国家多罗高尔夫度假村，立即传出这个度假村有臭虫，川普今天抨击这是「不实龌龊」谣言。

川普在今年峰会举行地点法国比亚里兹（Biarritz），吹捧川普国家多罗高尔夫度假村（Trump National Doral Miami）是明年峰会理想地点。

他刚从比亚里兹返回华盛顿立即推文怒称：「多罗没有臭虫。」

「激进左派民主党人在听闻国家多罗高尔夫度假村是正被考虑的下届G7峰会完美地点后，散布这个不实龌龊谣言。这不太好。」

川普臭虫（#Trumpbedbugs）的标签昨天在推特（Twitter）爆红，许多评论指控川普利用职务为他的高尔夫度假村招揽生意。

助长臭虫传言的是迈阿密前锋报（Miami Herald）2017年1月30日的一项报导，报导称川普的律师已与抱怨遭到臭虫攻击的多罗度假村客人达成和解。

新泽西州保险公司主管林德尔（Eric Linder）2016年7月提告，并提出照片，显示他在多罗度假村一天300美元的尼克劳斯（Jack Nicklaus）别墅过夜后，背部、颈部和手被臭虫咬了几十个包。

根据迈阿密前锋报，多罗度假村指称林德尔是臭虫的「唯一直接或促成原因」，意味臭虫是林德尔所带来。

出乎意料的是，川普未提纽约时报透露的另一个臭虫问题，这个问题也在社群媒体成为笑柄。

纽约时报昨天在致员工的电邮中忠告，多罗度假村二楼的健身房、三楼的沙发和四楼的餐厅雅座被发现有臭虫。（译者：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram