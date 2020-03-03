此内容发布于2020年3月3日 下午11:20

（法新社纽约3日电） 爱尔兰建筑师法瑞尔和麦纳玛拉今天获颁建筑界最崇高的普利兹克建筑奖（Pritzker Architecture Prize），成为历来第一个获此殊荣的女性双人组。她们也是首次获奖的爱尔兰人。

发迹于都柏林的法瑞尔（Yvonne Farrell）和麦纳玛拉（Shelley McNamara）以巨大块状、受野兽派启发的建筑结构闻名国际，代表作包括巴黎的矿业电信学院（Institut Mines Telecom）建筑。

在此之前，仅3位女性获颁素有「建筑界诺贝尔奖」美誉的普利兹克建筑奖。

两人从70年代开始担任建筑师，发展出一套独特的建筑风格：在现代感中强调工艺，并揉合建筑地点特有的美学设计。

评审团提到两人「为人正直」，且「对待同事慷慨大方」。

评审也肯定两人「对追求卓越建筑的不懈承诺、对环境负责任的态度，以及既具备国际化视野，又兼顾各个建案地点的独特性」。

两人表示，家乡爱尔兰让她们在创作上特别重视地理和气候变化，造就彰显细节同时又能保持收敛的建筑。

普利兹克委员会引述法瑞尔所言：「我们的作品试着注意各个阶层的公民，并试着找到能兼顾彼此共同点，又能增进彼此关系的建筑。」

法瑞尔和麦纳玛拉1978年在都柏林成立格拉夫顿建筑师事务所（Grafton Architects），并在此共事生活至今；过去40年，两人携手在爱尔兰、英国、法国、义大利和秘鲁等地完成多项作品。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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