此内容发布于2019年7月30日 下午8:20

（法新社首尔31日电） 全球最大智慧型手机与记忆体晶片制造商三星电子公司（Samsung Electronics Co.）今天表示，在晶片市场走软与南韩和日本发生贸易纠纷之下，第2季净利下滑超过一半。

在截至6月的这3个月，三星电子净利为5.18兆韩元（约新台币1359亿元），比去年同期减少53%。

尽管遭遇一系列挫败，三星电子最近几年净利仍创下纪录，但现在又陷入挣扎，因为全球供应增加、需求疲软，晶片价格下跌。

三星电子在声明中表示：「尽管需求些微恢复…记忆体晶片市场仍持续疲软且价格下滑。」

三星电子表示，在手机方面，「新的大众市场型号出货表现强劲，但旗舰机销售放缓加上行销费用增加，拉低了整体表现」。

南韩在全球竞赛中胜出，推出全球第一个全国5G商用化网路，三星今年稍早发布高阶的S10 5G智慧型手机。

但收到最新Galaxy Fold手机实测者在试用数天后，回报萤幕出现问题，让三星电子在4月难堪地宣布延后上市。

日本政府强化管制3项原料出口南韩，这些化学产品对南韩独步全球的晶片与智慧型手机公司而言至关重要，两国持续升温的贸易纠纷，预料也将影响三星电子的关键产品。

三星电子表示，第2季营业利润下滑了56%至6.6兆韩元，销售下滑4%至56.13兆韩元。

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