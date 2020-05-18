此内容发布于2020年5月18日 上午5:35

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯今天通报新增8926起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，这是连3天新增确诊数不到1万人，也是5月1日至今，新增确诊病例首度低于9000。

5月以来俄罗斯每天的新增确诊病例数大都超过1万门槛，不过16日的新增确诊数是9200例，17日是9709例，今天则是8926例，已降至9000例以下。

但根据世界实时统计数据Worldometer网站，俄罗斯的累计确诊总数已突破29万，达29万678例，全球排名仅次于美国。美国目前确诊总数是152万7664例。

俄罗斯遏止疫情蔓延的禁令已放宽，官员声称疫情趋稳，今天通报新增8926例确诊，是自5月初至今首度低于9000，这也是自5月1日以来的最少新增确诊病例数。5月1日当天，俄罗斯通报的新增确诊病例是7933。

俄罗斯消费者健康监管机构负责人波波娃（Anna Popova）周末表示，确诊病例增加速度减缓，俄罗斯已「迈向众人期待许久的稳定程度」。

俄国上周开始放宽全国封城禁令，并宣布俄罗斯足球超级联赛6月底恢复赛事。

卫生部门官员另宣布新增91例死亡病例，低于16日的119例，那是截至目前为止俄罗斯最高的单日染疫死亡人数。

累计俄罗斯目前死亡病例总数2722人，相较于其他遭受疫情肆虐的国家，俄国染疫患者的死亡率相当低。

不过批评者质疑俄罗斯官方公布的死亡率数据，并指控当局为了淡化疫情危机而短报。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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