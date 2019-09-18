此内容发布于2019年9月18日 上午7:05

（法新社新德里18日电） 电子菸长期标榜对人体的伤害低于传统菸品，但近来传出电子菸导致肺部相关疾病案例，因而引发健康疑虑，全球各地出现反弹声浪，印度政府今天宣布电子菸的销售禁令。 美国传出数百起疑似跟电子菸有关的肺部疾病案例，并有数人不幸丧命后，纽约州昨天成为全美第2个禁止加味电子菸的州，印度政府今天也宣布禁止生产、进口和销售电子菸。

印度财政部长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在首都新德里（New Delhi）告诉记者：「考量到电子菸对当今年轻人的影响，因而做出这项决策。」

电子菸不会「燃烧」，它是加热液体变成蒸气吸入肺部。这些电子菸液体从波本威士忌到泡泡糖口味应有尽有，且通常含有尼古丁。

尽管电子菸的蒸气没有传统菸草及其烟雾中的大约7000种化学物质，但含有许多可能有害的物质。

电子菸生产业者和英国在内的部分国家政府推广吸食电子菸，宣称这是比传统菸更安全的替代品，且能帮助戒菸。

然而批评人士指出，电子菸除了对健康有害，加味电子菸的液体味道特别容易吸引孩童，且有可能让他们对尼古丁上瘾。

2018年美国约有360万名中学生使用电子菸产品，较2017年的210万人激增150万人。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram