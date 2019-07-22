此内容发布于2019年7月22日 上午9:20

（法新社东京22日电） 日本国会参议院改选结果揭晓，尽管执政的自民党未能掌握「超级多数」优势，不过自民党总裁、首相安倍晋三今天誓言，将会继续推动修改和平宪法计画。

昨天举行的参院改选结果显示，安倍领导的执政联盟在参议院仍维持过半数席次，但支持修宪阵营的席次仍未达修宪提案所需的2/3门槛。

安倍在自民党总部举行的记者会上表示：「参众两院都要达到2/3的门槛真是太高了，我要拟定一项改革方案，让超过2/3的朝野阵营都能同意。」

这位首相许久以来魂牵梦萦着修宪。日本宪法明订，禁止日本发动战争与保有军队。

不过日本民众支持修宪的比例偏低，即使在执政联盟内也有人感到不安。

专家表示，由于许多执政联盟成员原本就担忧安倍的修宪方案，未能取得参议院超级多数，不太可能大幅改变安倍的盘算。

特尼欧（Teneo）顾问集团分析专家哈里斯（Tobias Harris）表示：「丧失超级多数对安倍而言不见得是重大挫败，相反的，藉由领导执政联盟取得又一次全国大选胜利，而且是他担任自民党总裁将近7年期间第6度胜选，已巩固他在日本政坛的崇高地位。」

昨天参议院改选124席，安倍领导的自民党与执政联盟伙伴公明党共取得71席，两党还握有未改选的70席。

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