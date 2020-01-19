此内容发布于2020年1月19日 下午4:20

（法新社柏林19日电） 多国领袖今天齐聚德国柏林进行峰会商讨利比亚内战危机，与会领袖承诺停止干涉内战，并遵守联合国的武器禁运令。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）、土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）都同意停止干涉利比亚内战的计画，无论是透过武器、军队或金援等形式。

今天柏林峰会焦点是利比亚冲突的交战双方，东部军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）与联合国承认的利比亚全国团结政府（GNA）总理沙拉吉（Fayez al-Sarraj），但峰会没能促使两人见面展开对话，也没能让双方签署永久停火协议。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）表示：「利比亚的情势相当截然不同，要保证立即遵守停火根本不容易。但我希望透过今天的会议，我们有机会能更进一步达成停火。」

俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在峰会结束后告诉记者：「很显然，我们还没能成功促成双方展开认真且稳定的对话。」

拉夫罗夫还说，尽管如此，利比亚交战双方仍向前迈出了「一小步」。

哈夫塔的部队去年4月挥军直捣首都的黎波里（Tripoli），并与全国团结政府的军队爆发长达数个月冲突，造成至少2000多人丧命，数以万计民众流离失所。

这场内战冲突中，沙拉吉的全国团结政府得到土耳其和卡达的支持，哈夫塔则获得俄国、埃及和阿拉伯联合大公国的支持。（译者：陈彦钧）

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