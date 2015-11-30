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此内容发布于2015年11月30日 上午9:05 最后更新 - 2015年11月30日 -09:05

（法新社梵蒂冈30日电） 梵蒂冈对记者和告发者的争议性审判今天遭到搁置，此时再爆出有关性、谎言与暗中监视的曲折内幕，让这起丑闻更加受人瞩目。

爆料的3名梵蒂冈官员和2名义大利记者，恐面临长达8年有期徒刑，这项审判已休庭，延至下周续审。

义大利公关专家乔乌奇（Francesca Chaouqui）以私人辩护团队取代法院指派的律师后，被控向记者泄露机密文件的乔乌奇要求当局给予5天时间，研究针对她提告的诉讼案，届时可能提出新的证据。

检方并未反对这项请求，主审法官说，将于12月7日重启审判程序，粉碎了梵蒂冈官员盼能让这起备受瞩目案件，于12月8日开始的天主教「慈悲禧年」（Catholic Jubilee Year）前落幕的希望。

54岁的西班牙神父巴尔达（Lucio Angel Vallejo Balda）被捕6天后，在声明中承认自己深受诱惑，与33岁的乔乌奇有染，并相信乔乌奇任职义大利情报单位。

根据义大利「共和报」（La Repubblica），1名不再替巴尔达辩护的律师于8日收到这份声明。

若干义大利媒体报导，这名神职人员的新律师团队准备要求法院，让他们的委托人接受精神病评估，意味可能藉由心理问题，作为辩护时减轻巴尔达刑责的理由。（译者：中央社刘文瑜）

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