此内容发布于2020年4月28日 上午3:05

（法新社东京28日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情前景浑沌未明，令人怀疑东京奥运仅延后一年是否足够，但东奥组织委员会主席森喜朗表示，若疫情在明年以前未获得控制，就会取消已延后一年的东京奥运。

2019冠状病毒疾病大流行已迫使东京奥运延后一年举办，目前预计在2021年7月23日开幕。根据今天出刊的「体育日刊」（Nikkan Sports），森喜朗受访说，东奥没有再度延期的可能。

森喜朗被问及若明年疫情仍构成威胁，是否可能把奥运延至2022年，他明确回答：「没有。」

森喜朗表示：「出现那种情况，就会取消。」

他提到过去只有战时曾经取消奥运，并把对抗冠状病毒的战役比拟为「跟无形的敌人作战」。

森喜朗指出，如果病毒被成功遏制住，「我们明年夏天将在平和之中举行奥运」。

在许多运动员和体育协会的庞大压力下，日本东奥筹备单位与国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）在3月同意把2020东京奥运延后一年。

筹备单位和日本官员曾表示，明年奥运将是展示全球战胜冠状病毒的机会，但现在有人怀疑仅延后一年是否足够。

日本医师会会长横仓义武今天警告，如果没有研发出有效的疫苗，明年就很难举办奥运。

横仓义武在记者会上表示：「我不会说不该举办，但会很难举办。」

一名曾批评日本当局抗疫作为的日本医学专家上周示警，对于2021年能否举办奥运，他的态度「非常悲观」。

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