此内容发布于2020年1月6日 上午7:50

（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔今天警告，利比亚首都的黎波里（Tripoli）周边地区可能即将爆发更激烈冲突，他呼吁各方透过政治管道解决利比亚危机。

波瑞尔（Josep Borrell）表示：「近期利比亚局势发展显示，的黎波里四周的暴力情势可能即将升温。」

联合国安全理事会（UN Security Council）今天稍晚将开会讨论利比亚局势。土耳其军方则已开始在利比亚进行部署，以保护联合国承认的的黎波里政府不受利比亚军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）武力威胁。

获联合国承认的利比亚「全国团结政府」（Government of National Accord，GNA）卫生部表示，的黎波里一所军事学校4日遭空袭击中，至少造成30人死亡。哈夫塔的部队否认发动攻击。

波瑞尔今天说：「我们谴责军事学校4日遭空袭的这类攻击行动。这只会引发更多暴力，让更多人受苦。...现在比以往更迫切需要真正努力，让利比亚危机朝政治方式解决。」

波瑞尔还表示：「欧盟呼吁各方参与联合国领导的政治程序。欧盟将继续尽一切努力，来为这个程序找出和平的政治解决方法。」

北非国家利比亚自前独裁者格达费（Moamer Kadhafi）2011年死于北大西洋公约组织（NATO）支持的人民起义后，便陷入混乱局势至今，目前分裂为全国团结政府和以东部为根据地的敌对当局两阵营。

根据联合国统计，自从哈夫塔对的黎波里展开攻击以来，已有超过280位平民和2000多名战士丧生，并有约14万6000人因此流离失所。（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

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