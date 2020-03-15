此内容发布于2020年3月15日 下午10:20

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟今天对口罩与其他医疗防护具实施出口限制，设法让区内供应无虞，以助对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在线上影片中宣布上述措施，并且提出警告，欧盟各国祭出边境检查措施已开始危及供应链，增加物资短缺风险。

为减缓疫情蔓延，德国明天起将关闭与法国、奥地利和瑞士的边界，成为最新一个限制跨境的欧盟国家。

德国目前措施仅限于法、奥、瑞士3国；波兰、捷克和丹麦等邻国则已关闭边界或实施严格限制。爱沙尼亚和立陶宛昨天表示，他们将禁止多数外籍旅客入境。

范德赖恩说：「我们今天采取防护设备出口授权计画。这意味着这类医疗物品只能在欧盟各国政府明确授权下出口到非欧盟国。」

「这是正确的行动，因为我们的医疗系统需要那些设备。」

限制措施适用于一系列设备，包括口罩、护目镜和防护面镜、面罩，以及口鼻护具和防护衣。

这项规定将适用于英国，因为英国仍处于脱离欧盟后的「过渡期」，因此将持续获得其他欧盟国家出口的设备，而且预料英国不会出口到欧盟之外。

范德赖恩强调欧盟国家有必要共享设备，并抨击国家出口禁令只会适得其反，特别是法国和德国。

欧盟内部市场事务执委布勒东（Thierry Breton）今天稍早说，经过与德国、法国「激烈讨论」后，他们已同意准许出口，尤其是出口到欧洲疫情最严重的义大利。

欧盟防护设备的生产集中在一些国家，包括捷克、法国、德国和波兰。范德赖恩表示，欧盟执委会已在与业界合作促进生产，明天将与多国政府推出联合采购计画，涵盖新型冠状病毒检验试剂组及治疗重病患者的呼吸器。

由于数个欧盟成员国的超市出现抢购潮，范德赖恩警告说，欧盟内部市场必须保持流通。

她说：「数以千计巴士和卡车司机滞留在内部边界停车场，造成更多的健康风险并打乱我们的供应链。如果我们现在不采取行动，店家会开始面临补货困难，难从欧盟其他地方补进部分商品。」

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