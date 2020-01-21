此内容发布于2020年1月21日 上午9:50

（法新社北京21日电） 武汉肺炎疫情蔓延造成中国6死与291人确诊感染，正值农历新春假期旅游高峰时节引发担忧，亚洲各地区加强阻止病毒传播的措施。

从澳洲到泰国及尼泊尔，各国都加强检测机场旅客的体温，以筛检是否感染类SARS冠状病毒。这种新型病毒最初出现在中国华中大城武汉。

中国国家卫生健康委员会一位知名专家昨天证实，引发武汉肺炎的病毒会人传人后，升高爆发更大规模疫情的不安。

由于病毒基因与严重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）相似，武汉肺炎的冠状病毒引发恐慌。2002年至2003年爆发的SARS疫情，造成香港与中国大陆境内将近650人死亡。

在泰国方面，主管机关下令，泰国的4座机场对来自中国高风险地区的旅客实施强制量测体温，任何出现发烧迹象旅客将会被隔离观察24小时。

农历新春期间，估计每天约有1300名旅客从武汉抵达泰国。今年农历春节假期自24日起展开。

对SARS疫情记忆犹新的香港，有关单位表示，正保持「极高度警戒」，凡来自武汉的旅客必须填写健康申报表，倘若未据实申报可能会被判处坐牢。

香港政务司长张建宗表示：「我们做好最坏打算，我们没松懈防护。」

包括澳洲、孟加拉、尼泊尔、新加坡与美国的机场，都已加强检疫措施。

澳洲当局表示，一个曾前往武汉旅游的男子，出现武汉肺炎症状，目前已被隔离，正等待检验结果。

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