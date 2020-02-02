此内容发布于2020年2月2日 上午7:05

（法新社北京2日电） 武汉肺炎疫情延烧，许多外国人今天聚集中国北京国际机场，试图飞离疫区，以在海外等待疫情结束，其中一名乌兹别克籍学生戴着口罩和塑胶手套，以保护自己，免被感染。

中国正努力对抗2019新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情。由于中国当地营业活动至少已停摆一周，学校停课，多家航空公司也接二连三取消航班，许多外国学生和工作者没有留在中国的理由。

北京国际机场里，一名19岁的乌兹别克籍学生告诉法新社，他准备要回家，因为他的父母非常担心肺炎疫情。武汉肺炎目前已在中国造成300多人死亡，超过1万4000个确诊病例。

中国江苏省扬州大学学生麦克斯（Max）说：「也许我会放弃在这里求学。」

麦克斯称当前情况「很可怕」，并对不断增加的死亡病例，以及其他国家对来自中国旅客实施的限制表达担忧。

另外，来自南非的英文老师波希（Jamie Bosch）因工作受影响决定离开。22岁的她说：「我们什么也不能做，所有活动都停摆了。你不能和朋友见面，什么都没得做，所以我决定回家。」

波希表示，她担心自己感染武汉肺炎，可能因此被隔离，且无法得到家人支援。波希还说，家人认为她有必要回家，但她会在3月学校重新开放时回到中国。

世界卫生组织（WHO）宣布武汉肺炎构成「国际关注公共卫生紧急事件」后，美国、澳洲、纽西兰、新加坡和以色列等国家纷纷禁止近期曾到访中国的外国人入境。旅游禁令使许多人感到不安。

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