此内容发布于2020年3月4日 上午12:35

（法新社渥太华3日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今表示，必要时，他们准备好协助企业度2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情难关。

然而，杜鲁道并未宣布具体措施。他的办公室告诉法新社，他们还在评估疫情潜在影响及拟定因应办法。

杜鲁道在哈利法克斯（Halifax）一场电视记者会上说：「我们了解武汉肺炎对全球经济有实质上的影响。」

他说：「我们正与各国合作，试着让全球经济遭受的影响小些。」

「我们也了解加拿大企业和企业家都将受到影响，因此将想方设法把冲击降到最低，提供帮助给需要帮助的企业。」

加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）与其他七大工业国集团（G7）财长开电话会议，各方一致同意运用「所有适当政策工具」来避免武汉肺炎疫情抑制经济成长。

武汉肺炎去年从中国爆发并蔓延多国，全球目前累计死亡病例超过3100起，确诊病例超过9万1000起。

加拿大截至今天的确诊案例来到29起，患者分别在安大略省（Ontario）、卑诗省（British Columbia）及魁北克省（Quebec）。

杜鲁道表示，武汉肺炎疫情在加拿大扩散的风险相对较低。他说：「目前的疫情数据证实如此，但我们当然会继续密切观察（疫情）发展。」

外界普遍预测加拿大央行加拿大银行（Bank of Canada）至少4月前，都将维持利率在1.75%不变。（译者：黄靖贻/核稿：蔡佳敏）

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