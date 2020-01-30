此内容发布于2020年1月30日 上午8:20

（法新社北京30日电） 中国武汉爆发的2019新型冠状病毒肺炎疫情延烧，截至目前已在中国造成169人死亡，7818例确诊，从欧美到中东等其他逾20个国家或地区也发现病例。以下是各国疫情汇整：

●亚太地区

台湾：流行疫情指挥中心今天宣布第9例确诊。9人包括湖北团陆客和返台台商，并有2例为境内家庭群聚感染。

中国：截至目前全国确诊病例已达7818例，死亡169例，大多在武汉所在地湖北省。其中西藏出现首例确诊，代表中国31个省市区已全面沦陷。北京和上海也各有1例死亡。

香港：目前已有10例确诊，包括6例是搭乘广深港高铁线香港段由中国进入。

澳门：许多中国游客造访的赌场重镇澳门，共出现7例确诊。

日本：日本卫生当局今天宣布，截至目前共有11例确诊，其中2例是境内感染。一辆载送武汉观光客的游览车驾驶和女导游都确定感染，2人近期都未曾前往中国。

南韩：南韩中央防疫对策本部今天宣布新增2例确诊，包括首例境内感染，累计确诊达6例。其中5例境外移入都曾到过武汉。

新加坡：目前已有13例确诊，全是来自武汉人员。

澳洲：确诊共9例。其中7人来自湖北省，目前分别在雪梨、墨尔本和黄金海岸（Gold Coast）的医院接受治疗。1名44岁武汉男性，目前在黄金海岸大学医院（Gold Coast University Hospital）接受隔离治疗，情况稳定。

泰国：确诊共14例，是中国以外最多病例国家。泰国卫生官员表示，其中新增的6例全是来自武汉的中国游客，当中5人是一家人，年龄从6至70岁不等。

越南：越南卫生部今天宣布新增3例确诊，均为越南籍公民，是首见本国籍病例。这使得越南确诊累计达5例。

马来西亚：马来西亚卫生当局今天再证实1例确诊，使得累计确诊达8例，全都是中国籍人士。

菲律宾：菲律宾今天通报首例确诊，是一名21日从武汉抵达的38岁女性，她在入境4天后就诊，并住院接受检测，目前症状已消除。

柬埔寨：柬埔寨卫生部27日宣布首例确诊，是1名来自武汉的60岁男性，病情稳定。

尼泊尔：唯一确诊病例是一名来自武汉的32岁男性，已及早隔离并痊愈出院。

印度：官员30日证实，南部克勒拉省（Kerala）出现首例确诊，是1名在武汉大学求学的女学生，目前正在医院接受隔离治疗，病情稳定并持续密切监控。

斯里兰卡：27日宣布首例确诊，是一名来自湖北省的43岁中国游客。

●北美地区

美国：已通报5例确诊，近期都曾前往武汉。其中2人在加州，其余3人分别在亚利桑那州、芝加哥和华盛顿州。

加拿大：加拿大当局已证实2例确诊和1例「推定」病例，位在温哥华的推定病例仍待加拿大微生物实验室最后确认。

●欧洲地区

法国：欧洲首度出现病例的国家，截至目前共有5例确诊。官员昨天表示，最新1例是一名确诊的年长中国观光客将病毒传染给女儿，这名观光客因病况严重住院治疗。

德国：目前共有4例确诊，包括欧洲首例境内传染，是一名33岁男性参加来访的中国籍同事主持的职训活动后感染。4人目前都在慕尼黑的医院隔离治疗。

芬兰：一名来自武汉的观光客昨天确诊，官员表示患者目前在医院接受隔离治疗。

●中东地区

阿拉伯联合大公国：卫生官员昨天宣布，来自武汉的一个中国家庭数天前抵达后，一家4口经检验全都确诊。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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