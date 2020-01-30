此内容发布于2020年1月30日 下午8:50

（法新社美国爱阿华州沃基30日电） 美国民主党第一场党内初选即将在爱阿华州登场，目前在民主党总统参选人中持续保持领先的拜登今天火力全开，怒批川普总统。

前副总统拜登（Joe Biden）在爱阿华州沃基（Waukee）告诉民众：「我等不及要跟这个男人（川普）辩论。」拜登在爱阿华州展开长达一周的巴士造势活动，他在沃基短暂停留。

民主党将于2月3日举行爱阿华州「党团会议」选举，民主党总统参选人全力冲刺，争取支持。为了赢得初选挑战川普，参选人在爱阿华州展开巡回演讲，无数志工逐一敲门催票争取中间选民，甚至地毯式轰炸投放大量政治广告。

77岁的拜登说，川普试图「摧毁」欧巴马健保（Obamacare），忽视气候变迁的威胁，「背弃我们的盟友，投向独裁者和暴徒的怀抱」，陷入「以推文开战」的风险中。

当下的参选阵容是民主党史上人数最庞大和最多元的一次，他们试图找出可以阻止川普连任的联合政党愿景。

传统上，爱阿华州、新罕布什尔州（New Hampshire）、内华达州（Nevada）和南卡罗来纳州（South Carolina）率先在2月依序举行初选，赢得爱阿华州的参选人如同吃下定心丸。

民主党12名总统参选人齐聚在选情胶着的爱阿华州，展开最后一博。78岁的极左派联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）在爱阿华州支持率领先群雄，拜登紧追在后。

38岁的中间派印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg），以及70岁的进步派联邦参议员华伦（Elizabeth Warren），两人的支持率和领先者差距不大，59岁的联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）是二线参选人，但可能会爆冷门出线。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

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