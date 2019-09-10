此内容发布于2019年9月10日 上午6:50

（法新社华盛顿9日电） 飓风多利安或已远扬，但美国国家气象局现在发现，一场强烈的政治风暴，正朝它猛烈袭来。

事情要从9月1日说起，当时大西洋风暴多利安（Dorian）形成飓风已经数日，川普推文写道，阿拉巴马州等州「最可能受到比预期还严重（许多）的重创」。

但20分钟过后，国家气象局阿拉巴马州伯明罕（Birmingham）办公室却推文直接反驳川普：「阿拉巴马州不会看到＃多利安的任何影响。我们再讲一次，阿拉巴马州各地不会感受到飓风＃多利安的影响。」

后来几天川普又用了8篇推文反击，还拿着现在已经臭名远播的变造预报图提醒国人多利安的危险。图板明显用黑色奇异笔加了一笔，硬是在气象局暴风预测范围外加了条黑线，把阿拉巴马州圈入暴风范围。

多利安后来根本没碰触到阿拉巴马州，但气象局上级单位国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration）6日仍选择支持川普，斥责气象局伯明罕办公室那则推文的撰写人。

但根据「纽约时报」报导，国家海洋暨大气总署这么做并没让商务部长罗斯（Wilbur Ross）缩手。罗斯扬言，若气象局不发公报帮川普说话，就不惜开除资深官员。

气象专家看到这种政治干预莫不目瞪口呆，气象局长乌切里尼（Louis Uccellini）今天更在阿拉巴马州举行的年度会议上捍卫下属。

他说：「中部时间9月1日上午10时，当电话响起、社群媒体讯息不断传来时，他们做了任何办公室会做的事，强调重要讯息，破除他们认为是谣传的资讯。」

「伯明罕办公室这么做是不想让民众恐慌，是想确保民众安全，这是国家气象局所有办公室当时一致努力的目标。」接着他还请听众一起鼓掌，赞扬当班人员。

整座礼堂听众起立鼓掌，掌声不绝于耳。

也参加这场会议的阿拉巴马州伯明罕私人预报公司Weather Factory社长莫瑞（Bill Murray）告诉法新社：「这成了一种政治状况，但事情不该是这样的，因为我们想做的是救人。」

「我们完全支持国家气象局伯明罕办公室，所有气象人员都是。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram