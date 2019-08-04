此内容发布于2019年8月4日 上午4:20

（法新社华盛顿3日电） 11岁的贝丝乖乖等着要泡入水中好好凉快凉快，这水冰冰的，比她的体温还低一些。她每周一次的水疗时间只有短短17分钟，但对这位关节炎患者来说，这17分钟，却宛如置身天堂。

顺带一提，贝丝（Bess）是只猫。

这只缅因猫体重足足有10公斤，关节疼痛情况非常严重，主人为了帮她减轻痛苦，每周都会带她到华府一间动物医院，帮她好好「松松筋骨」。

除了传统的兽医治疗，这间医院还提供多种服务，像是针灸、治疗超音波等原本只有人类才能做的疗法。

这间动物医院的兽医全年无休，其中一名63岁医师克里潘（Christine Klippen）说：「美国人现在越来越把宠物当成真的家人在照顾。」

对千禧世代而言更是如此。

克里潘说，千禧世代把宠物当成「毛孩子」，而在收入普遍较高的华府更是「宠」得无极限，很多人会为毛小孩寻求最棒的照顾。

根据美国宠物产品协会（American Pet Products Association）主席金恩（Steve King），美国约8490万户有养宠物，也就是高达6成8的家庭有养毛孩子。

金恩说，「千禧世代养宠物的人是所有世代之冠」，已经超过了婴儿潮世代。

去年花在宠物上面的消费支出来到空前的726亿美元，美国宠物产品协会预计，2019年这个数字还会继续攀升到754亿美元，而其中，又以健康照护支出成长最快。

另一间动物医院的兽医哈赛尔（Brant Hassell）表示，现在年轻人听到有宠物健康照护，「不会像以前人那样排斥」。

「对很多人而言，狗儿是他们的第一个小孩。」

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