此内容发布于2019年9月22日 上午7:05

（法新社纽约22日电） 沙乌地阿拉伯石油设施遭攻击，造成国际油价过去一周急涨，令人想起石油短缺的可怕经验。不过，分析师表示，不太可能会看到世界各地汽车驾驶人大排长龙急着把油箱加满的画面。

沙国重要石油设施9月14日遇袭，产量突然降至正常产量的一半。伦敦北海布伦特原油期货闻讯一天内飙涨15%。之后涨幅缩减，20日前已回跌至每桶65美元左右。

鉴于全球经济放缓，加上石油产能充裕，目前油价飙到每桶100美元的可能性也不高。

法国巴黎银行（BNP Paribas）商品研究部门主管齐林吉里恩（ Harry Tchilinguirian）表示：「从本质上来讲，世界现在应对石油危机的能力比70年代好太多。」

1973年爆发第四次中东战争，石油输出国家组织（OPEC）为了打击以色列的盟友，宣布石油禁运；1979年伊朗爆发革命，油价在几个月内飙涨，逼得已开发国家不得不低头。

德国商业银行（Commerzbank ）经济学家在研究报告中表示：「如今爆发石油危机可能不会带来同样的破坏程度，因为各国渐渐习惯这类事件。」

此外，报告还说：「央行也不会因石油供应危机恐推升通货膨胀而大幅升息。」

重点是多数经济体已降低对石油的依赖程度。像是美国石油消耗量自1973年每日1730万桶，增加至2018年的每日2050万桶，仅成长了18%，同一时期的美国实质国内生产毛额（GDP）却大幅成长230%。

油价2011至2014年期间涨到每桶100美元以上，也未造成经济崩跌。油市现在也逐渐不再由几个大型产油国把持。

齐林吉里恩指出，产油国现在不局限在中东，他提到北海自80年代开采石油，以及西非、巴西沿海开采的深海石油，还有加拿大的油砂。

连过去一向仰赖石油进口的美国也成为主要产油国，甚至过剩出口，这都要拜页岩油和新科技之赐。

这些因素也有助在发生像沙乌地阿拉伯石油设施遇袭这类重大石油事件时，不致造成油价震荡。

商品研究集团（Commodity Research Group）石油市场专家李博（Andrew Lebow）表示，即使石油危机重演机率不高，「也不能说完全没风险」，尤其，全球1/3石油产品运输必经的「荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）万一因爆发重大战事而封闭时」。

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