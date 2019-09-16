此内容发布于2019年9月17日 上午1:50

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普昨天表示，沙乌地阿拉伯产油设施遭遇「史无前例」的攻击，美方准备好因应。华府将这起无人机攻击归咎于伊朗，令外界担心波湾地区冲突恐进一步升温。

川普说，他已准备要协助沙国这个重要盟邦，反击周末发生的这起无人机攻击，但会静候核实谁才是这起攻击案的幕后黑手。沙国油厂遇袭，使国际油价应声大涨。

川普对记者说，「我们有一堆选项」，还说不必急着做出回应，将先与各盟邦举行会谈。

他说：「我不是要寻求卷入新冲突，但有时你必须这么做。」「那是一场非常大型的攻击，而它可能面临规模比其大上数倍的反攻。」

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）与川普会面后，也说伊朗是一股破坏地区稳定的力量，但他不愿直接指控德黑兰当局就是发动空袭的背后主使。

他说，美国军方正在与其他伙伴合作，以「因应这起史无前例的攻击，并且捍卫正在被伊朗破坏的国际规则秩序」。

●攻击来源仍混沌不清

位于阿布盖格（Abqaiq）的全球最大炼油厂与位于沙国东部的胡赖斯（Khurais）炼油厂14日遇袭，相关细节迄今尚不明朗。

伊朗撑腰的叶门叛军青年运动（Houthi）宣称犯案，但若干分析师说，这些武器似乎不是从位于南方的叶门发射，而是从其他方向。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）在安卡拉召开记者会说，以沙乌地为首的部队2015年开始对青年运动发动空袭，而这些攻击是出于自卫的行动。

罗哈尼说：「叶门是每日轰炸的目标…叶门人被迫回应，他们不过是出于自卫。」

●呼吁各方克制

川普周末发表声明说，美方「炮弹已上膛」，准备做出回应后，俄罗斯和中国今天纷纷呼吁各方克制。各界担心紧张情势恐进一步加剧，使全球很大一部分的能源供应面临风险。

中国外交部说：「我们反对任何扩大和激化冲突的做法。」克里姆林宫则敦促「各国应避免采取可能加剧情势的仓促之举或妄下结论。」

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在巴格达说，他「极度关切情势升温的风险」，并呼吁「各方避免让这类攻击再度上演」。

●美国会警告当局勿干涉

与此同时，川普试图淡化对全球原油市场构成的威胁。伦敦北海布伦特原油期货价格今天飙涨8.8美元或14.6%，每桶收在69.02美元，创下至少自1988年以来最大单日涨幅，涨势比1990年代初期波湾战争时更猛。

川普说，市场足以应付更高价格，假如有必要抑制冲击，美国准备释出部分战略石油储备。

不过，美国国会议员对打开新战线提出警告，自2001年911攻击以来，美军已驻扎在叙利亚、伊拉克和阿富汗近18年。

共和党籍联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）说：「美军直接参与回应伊朗攻击沙国石油设施，是大错特错的举动。」

加州民主党籍联邦众议员肯纳（Ro Khanna）说：「美国切勿在无国会批准的情况下，向伊朗宣战。」

他说：「青年运动不是伊朗。我们不能让另一场骗局导致中东战争。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram