（法新社河内7日电） 拥有数十年历史的河内咖啡老店推出的蛋啤酒或许不是传统蛋类料理方式，但这款早餐店找不到的泡沫啤酒鸡尾酒，却让食客竖起拇指说赞。

「江咖啡」（Giang Cafe）藏身河内热闹古街区（Old Quarter），基本菜单上的这款饮品，是由冰啤酒与加糖打发成鲜奶油状的蛋黄打造而成，另外加上提高口感层次的奶油点缀。

老板阮志和（Nguyen Chi Hoa，音译）说，他1999 年发明这道食谱，好奇这样的组合会出现怎样的口味。

他在他铺满红陶的咖啡店里告诉法新社：「我为自己做了鸡蛋啤酒…觉得还不错，所以决定试看看其他人喜不喜欢。」

不过，在他受欢迎的菜单上，这款调酒并非戏剧性产品，现在在河内咖啡厅里，鸡蛋加糖打发做成的越南咖啡深受当地民众和游客喜爱。

阮志和声称，他父亲1946年发明鸡蛋咖啡的配方，用蛋取代当时对多数越南人而言仍十分昂贵的牛奶，作为法国殖民者爱喝的卡布奇诺替代品。

阮志和在墙上挂着黑白家庭照的咖啡店里表示：「穷人也能喝鸡蛋咖啡，因为他们有很多鸡，所以只要打颗蛋、加点糖搅拌在一起，就完成鸡蛋咖啡了。」

阮志和的脚步没停在鸡蛋咖啡和啤酒，他还提供其他泡沫蛋饮料，例如：鸡蛋兰姆酒、鸡蛋抹茶、鸡蛋可可，甚至是鸡蛋可口可乐。

为满足顾客对饮料的需求，他的女儿每天早上要打1000颗蛋，整天都得用机器进行打发。

虽然阮志和有许多顾客从没听过鸡蛋啤酒，但他说这些饮料赢得客人的青睐，连把啤酒当水喝的德国人也喜欢，让他一天卖出高达20杯。

一名马来西亚观光客说：「这非常特别，喝起来像甜点加上啤酒。」

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