此内容发布于2019年8月20日 上午12:35

（法新社华盛顿19日电） Google、脸书、亚马逊等美国科技巨擘和科技业团体今天批评法国数位税的差别待遇作法及溯及既往的规定。

法国参议院7月通过将课徵3%的数位税，适用于在法国数位营收超过2500万欧元，以及全球数位营收超过7亿5000万欧元的企业。

华府认为法国数位税不公平，对大西洋两岸目前的钢铝、汽车、飞机和农业等贸易争议之外，增添新争端议题。

美国总统川普扬言报复，对从法国进口葡萄酒下手加徵关税。

Google、苹果（Apple），脸书（Facebook）和亚马逊（Amazon）今天出席美国贸易代表署针对法国数位税可能反制措施召开的听证会。这4家公司一致批评，并称这项数位税是「令人不安的前例」。

亚马逊国际税政总监希尔兹（Peter Hiltz）表示，法国亚马逊网路商店上有超过1万家法国商家，已通知他们10月1日起特定费用将提高3%。

美国开始透过20国集团（G20）论坛推动针对数位电子商务课税的协议，不过，法国仍执意推出自家的数位税。

法国数位税只适用于约30家企业，但不适用于诸如媒体公司等网路营运者。

Google贸易政策顾问布兰布尔（Nicholas Bramble ）说，「现在每个产业都数位化」，法国数位税只适用于「少数网路企业」，只对这个产业的一部分课税「没有道理」。

这些科技公司也异口同声批评法国数位税溯及过往。根据脸书全球税政主管李表示，这项数位税自2019年初开始追溯，这是他们「前所未见」。

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