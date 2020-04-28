此内容发布于2020年4月28日 上午10:20

（法新社巴黎28日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至台湾时间今晚7时，全球至少21万1185人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾303万240 例。

疫情已扩散至193个国家及地区，但至少83万2000人被视为已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计5万6253人病故，确诊达98万8469例。

义大利是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，境内累计2万6977人病故，确诊达19万9414例。

疫情重灾国还包含西班牙（2万3822死，21万773例确诊）、法国（2万3293死，16万5842例确诊）和英国（2万1092死，15万7149例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4633死和8万2836例确诊。

截至目前，欧洲累计确诊140万5311例，12万6975死；美国和加拿大累计确诊103万6698例，5万9034死；亚洲累计确诊20万8754例，8221死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊17万7829例，8897死；中东地区累计确诊16万477例，6482死；非洲累计确诊3万3140例，1466 死；大洋洲累计确诊8037例，110死。

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