此内容发布于2019年10月20日 上午2:20

（法新社纽约20日电） 波音737 Max型客机接连发生两起空难夺走346条人命后，在全球遭禁飞，波音上个月推出30秒影片，由员工宣导旗下飞机的安全性，希望挽回旅客信心，未料网上反映却不理想。

737的首席试飞员韩德森（Jennifer Henderson）在片中说：「安全是我们业务的核心，我们投入数百名工程人力，来确保这款飞机已经100%准备好。」

她强调说：「当737 MAX型客机恢复载客服务，我绝对会让我的家人坐上这架飞机。」

但上传这则影音的波音爱好者脸书（Facebook）专页上，回应却是负面的。

其中一名网友打趣说，韩德森「总不能说飞机不安全吧」。

衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）班机今年3月失事，造成157人丧生；衣航事故之前，印尼狮子航空（Lion Air）2018年10月坠机，酿成189人丧生。两起事故都跟波音737 MAX型飞机防失速的「操控特性增益系统」（MCAS）有关。

波音事后一直努力想挽回各国民航单位和搭机民众的信心。

目前还不清楚737 MAX型客机何时重新服役，波音则希望能在今年底复飞，尽管他们尚未向监管机关提交修订版MCAS系统。

加州旧金山的「大气研究集团」（Atmosphere Research Group）主席哈特维德兹（Henry Harteveldt）表示，737 MAX目前是「不受欢迎」机型，是旅客不想搭乘的飞机。

「旅客不只是怕737 MAX，而是恐惧。」

根据大气研究集团的调查报告，若737 MAX型客机重回天际，6个月内仅19%商务旅客和14%一般旅客愿意搭乘。

2000名受试者中，近半的人表示，只要能避免搭乘737 MAX，多花一点钱也值得。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

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