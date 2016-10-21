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此内容发布于2016年10月21日 上午6:35 最后更新 - 2016年10月21日 -06:35

（法新社曼谷21日电） 遭罢黜的泰国前总理盈拉（Yingluck Shinawatra）今天表示，对于检察官认为涉及贪贿的大米政策，军政府要求她个人支付近10亿美元作为赔偿，她将反抗这项命令。

盈拉是泰国首位女性总理，在2014年军方政变掌权前几天，遭法庭判决下台。

她被卷入一系列她称之为有政治动机的诉讼中，其中包括针对她的大米补贴计画渎职的刑事判决，这可能使她吃上10年的牢饭。

盈拉今天在法庭外告诉记者，她收到1份2天前签署的命令，要求她对大米计画造成的民事损失赔偿超过10亿美元。

面对在曼谷法院外迎接她的支持者们，她说：「这种命令侵犯了我的权利，也并不公正。」

她也说：「我在此申明，我将行使我所有的权利，拒绝接受这项指控及民事索赔。」

这位前总理也提到，泰国人民所崇敬的泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）上周逝世，国家仍在哀悼，因此她不会进一步置评。

但她先前曾呼吁军政府提出民事求偿，而非要求10亿美元钜额罚金，这个金额远高于她在2015年申报的约1700万美元资产。（译者：中央社廖禹扬）

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