此内容发布于2020年3月8日 上午1:05

（法新社泰国巴达雅7日电） 全球最大变性人选美大赛今天在泰国巴达雅（Pattaya）登场，巴西变性人佳丽穆拉（Ariella Moura）藉机发表宣言反对性别歧视，盼世人能改变对变性人的仇视眼光。

球最大变性人选美大赛今天在泰国登场，虽然受全球武汉肺炎疫情影响，现场来宾大减，但各国佳丽仍尽现美丽风采，盼世人能改变对变性人的歧视眼光。

一年一度的蒂芬妮环球小姐（Miss Tiffany's Universe）选美大赛今年共有来自全球21国佳丽参加，她们竞相展现各自的美，也传达对追求平等不屈不挠的精神。

今年的后冠由墨西哥代表佛鲁切尔（Valentina Fluchaire）摘下，她从去年冠军美国佳丽罗耶尔（Jazelle Barbie Royale）手中接过绶带和皇冠。

不过对进入总决赛的22岁巴西佳丽穆拉（Ariella Moura）来说，比起排名表现，今晚还有更重要的意义。

去年赢得巴西变性人小姐（Miss Trans Brazil）选美大赛后冠的穆拉表示，巴西人对许多事情思想开放，但有许多人因为性倾向受到歧视。她说：「我知道有许多朋友遭到杀害。」

穆拉公开谴责巴西极右民粹主义派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）仇恨变性人和同性恋者的强硬态度，并表示希望这种歧视现象能出现改变。

蒂芬妮环球小姐选美大赛1984年起在泰国滨海度假胜地巴达雅（Pattaya）开办，当地夜生活喧嚣，对性的态度自由放任。

巴达雅有数千名变性人居民，其中许多人都在当地庞大的性产业工作；由于污名如影随形，她们在泰国其他地区的工作和教育机会都遭到大幅削减。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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