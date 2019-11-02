此内容发布于2019年11月2日 上午3:05

（法新社曼谷2日电） 12名泰国少年足球员和他们的教练去年受困洞穴近3周后获救，引起国际关注。自他们获救以来，这座洞穴就一直对外关闭，如今重新开放，一天就吸引约2000人前来一窥洞口样貌。

「野猪」（Wild Boar）足球队受困睡美人洞（Tham Luang Nang Non）的积水通道近3周后获救生还。自他们获救以来，位于泰国北部清莱省的睡美人洞就一直对外关闭。

但当地保育官员表示，睡美人洞昨天重新开放，一天内就吸引约2000名旅客前来洞穴。

负责管理洞穴的当地保育办公室主任柯特查（Kamolchai Kotcha）说：「我们已让游客看洞口。」

访客目前不能进入洞穴，只能一窥洞口样貌，但当地官员表示，他们正考虑在调查洞穴路径的安全性后，让民众深入洞穴参观。

「海峡时报」（Strait's Times）报导，柯特查表示，电话线、水管和绳索等部分救援设备被留下来，未来可能在洞穴内展示供游客观赏。

「野猪」足球队去年6月在球队训练后，进入睡美人洞探险，但暴雨淹没洞穴通道唯一的出口，使足球队员受困当中。

数百人随后抵达偏远的睡美人洞，协助拯救这群少年足球员。历经9天的搜救行动，救难人员在洞穴深处的泥泞高地上找到男孩。男孩们体型消瘦，但全数生还。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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