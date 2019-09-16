（法新社曼谷16日电） 12岁泰国少女黎利经常翘课在街头清除垃圾，执行她的环保使命。受到瑞典环保少女桑柏格启发，黎利成功说服曼谷一家大型超市减少提供免费塑胶袋，盼改善泰国环境污染问题。

本名洛�R（Ralyn Satidtanasarn）的黎利（Lilly）划着浆板，在曼谷一条肮脏的运河穿梭捞起载沉载浮的瓶罐和塑胶袋。活力十足的她完成例行一小时辛苦任务后表示：「我是作战儿童。我试图保持乐观，但也感到愤怒。我们的环境正在消失。」

泰国是全球第6大海洋污染来源国，塑胶污染问题尤其严重，平均每人每年使用高达3000个塑胶袋，无论用来包装摊贩食物、外带咖啡或购买杂货，用量是欧洲联盟（EU）人均的12倍之多。

黎利8岁开始她的环保运动。当时她和家人在泰国南部度假，被海滩上充斥垃圾的景象吓到，「我和爸妈一起清理，但是没用，因为隔天又从海洋冲上来其他废弃物。」

后来出现16岁瑞典环保小斗士桑柏格（Greta Thunberg）的故事。她去年开始每周五罢课到瑞典国会外示威，抗议政治人物的环保作为不够。她因此激励全球超过200万名学生发起类似运动，并成为对抗地球暖化的代表人物。

黎利受到启发，也曾到泰国政府大楼前静坐抗议。她强调：「桑柏格带给我信心。当大人什么都不做，就由我们儿童来采取行动。」

黎利6月赢得首次胜利，成功说服曼谷大型超市Central每周一天不提供免费塑胶袋。她说：「我告诉自己，若政府不听我说，就有必要直接和提供塑胶袋的人对话，说服他们停止这么做。」

泰国一些知名商家，包括遍布的7-Eleven超商营运商，本月已承诺将在明年1月底前落实停止提供一次性塑胶袋。

自从今年传出数例死亡的海洋哺乳动物胃中残留塑胶，引发群众同情后，泰国民众的观念已开始转变。

加上数月前在泰国搁浅的一只儒艮宝宝因胃里塑胶残留物导致感染，而在8月不治死亡，激起网友一片哀悼，也让泰国政府重启讨论是否在2022年之前禁止大多数一次性塑胶袋使用。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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