此内容发布于2019年10月21日 上午7:50

（法新社太子港21日电） 海地的人权组织表示，由于司法系统失灵，许多等候审判的人案子都还没审，就被送进状况愈来愈糟的监狱坐苦牢。对此，海地警方及狱方皆拒绝回应。

海地目前遭监禁的1万905人中，多达3/4还在等待审判，有的已等了超过10年。

海地目前街头抗议活动四起，有些监狱将囚犯禁锢在缺乏淋浴设备及厕所的狭小牢房中，狱中许多遭拘留者是在等待判决，时间长达数月至数年。

人权倡议者表示，狱方这么做是要避免过度拥挤的监狱也爆发抗议，但这样的做法不但违反法律规定，也恐将危害囚犯的健康。

全国人权捍卫网络（National Human Rights Defense Network, RNDDH）告诉法新社，为了防止全国紧张的情势在狱中引起暴乱，狱方决定让囚犯整天待在牢房中，并取消至少1小时的放风时间。

海地监狱是全世界最拥挤的监狱，监禁人数高达容量4倍。将囚犯长时间关在牢房里，将使原本就已经严重的狱中情况恶化。

按照法律规定，每天应该给予囚犯至少6小时的户外活动时间。另外依据国际上标准，牢房中每人应有4平方公尺的生活空间。

不过在这个贫困的加勒比海国家，囚犯平均的生活空间少于1平方公尺。

全国人权捍卫网络指出，狱中囚犯在这样不人道的条件下服刑，这样长期痛苦的遭遇，对他们是残忍的折磨。

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