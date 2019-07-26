此内容发布于2019年7月26日 上午8:35

（法新社华盛顿25日电） 美军今天表示，有16名陆战队员因为人口贩运和毒品相关罪行遭到逮捕。

这些人在墨西哥边界北方90公里的加州陆战队主要基地彭德尔顿营（Camp Pendleton）被捕。

美军在声明中说：「这16名陆战队员涉嫌参与包括人口偷渡和毒品相关犯罪的非法行动被捕，是先前在人口偷渡调查获得的相关情资，促成了这次的逮捕行动。」

声明还说，有其他8名陆战队员「被带到一旁，询问在与今天逮捕行动无关的毒品犯罪中涉入的情况」。

陆战队发言人莫兹（Kendra Motz）少校表示，并非今天被逮捕的每一个人都涉及人口贩运。

今天的逮捕行动之前，陆战队员拉奥（Byron Darnell Law II）和沙拉萨-昆特罗（David Javier Salazar-Quintero）本月稍早已因偷渡未持有正式文件的墨西哥移民到美国而被拘留。

法庭文件表示，那两人在离边界近10公里处被发现，他们的车辆后面有3名墨西哥人，那些墨西哥人准备付8000美元（约新台币25万元）以偷渡进美国。

莫兹说，拉奥和沙拉萨-昆特罗的案子，确认了今天16名陆战队员被控的罪名，他们都隶属彭德尔顿营的同一单位。

莫兹表示，两起案件「可能有潜在的关连性」，但两起案件都在侦办之际，他拒绝提供其他细节。

在2014年、2017年和去年都有报导指出，美国军方成员帮助移民进入美国的类似案例。

美国总统川普（Donald Trump）为阻止无正式文件移民涌入美国，在美墨交界部署军队。美军表示，今天被捕的陆战队员不属于这些军队。（

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