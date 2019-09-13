（法新社波士顿13日电） 美国影集「欲望师奶」（Desperate Housewives）女星费丽西蒂荷夫曼为帮女儿上美国名校而行贿，她今天被判14天刑期，成为这宗撼动美国的作弊丑闻中，备受瞩目的首位遭判刑名人。

费丽西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）离开麻萨诸塞州波士顿联邦法院时，抓着演员丈夫威廉梅西（William H. Macy）的手，身穿海军蓝洋装及开襟衫的她看起来面色苍白。

这起帮菁英儿女获得美国顶尖名校入学资格的大范围复杂诈欺案有50人遭起诉，56岁的费丽西蒂荷夫曼是首位遭判刑的家长。这名曾获奥斯卡奖提名的女星5月出庭并声泪俱下地认罪，承认为篡改女儿大学入学考试学业评估测验（SAT）成绩，支付1.5万美元（约新台币46万元）。

法官塔万尼（Indira Talwani）告诉费丽西蒂荷夫曼，向其他家长传达讯息是很重要的，让他们知道不能用财富、靠作弊赢过更应入学的学生。

根据法院内的媒体报导，塔万尼表示：「我认为，没有这桩判决，你将看到未来周遭的人都会问你为何会逃过处罚。」

这位法官表示，费丽西蒂荷夫曼服完包括3万美元罚金及250小时社区服务的刑罚后，可以重建她的生活。塔万尼表示：「在这之后，你才算尽了责任。」

费丽西蒂荷夫曼向学生及家长致歉，并表示她接受法官的判决。她在声明中表示：「我违反法律，我的行为没有藉口或理由，就这样。」她说：「我现在希望我的家人、朋友及大众会原谅我的所作所为。」

联邦检察官先前要求判处费丽西蒂荷夫曼1个月刑期。而她的辩护团队建议1年缓刑及2万美元罚金。

费丽西蒂荷夫曼的认罪协议，让她免除了一场原本可能会闹得沸沸扬扬的审判，以及可能更长的刑期。这起罪行最高可判处20年有期徒刑及25万美元罚金。

费丽西蒂荷夫曼4月曾宣布自己有意认罪，表示她为自己所为感到十分「羞愧」。

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