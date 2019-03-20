此内容发布于2019年3月20日 下午11:50

（法新社基督城21日电） 纽西兰总理阿尔登今天宣布，纽西兰禁止贩售攻击步枪与半自动武器，禁令立即生效，火速兑现加强枪枝管制的承诺。

纽西兰基督城不到一周前发生大规模枪击案，一名白人至上主义者15日闯进两座清真寺，朝做礼拜的穆斯林开枪扫射，造成50人死亡，引发全球强烈谴责。

阿尔登（Jacinda Ardern）在记者会上说：「上周五这起恐怖攻击使用的每项半自动武器，在我国都将禁用。」

阿尔登说，除了攻击步枪与军用半自动武器，这项禁令也涵盖高容量弹匣与类似撞火枪托的装置，这种设备可将一般步枪改装为几乎等同是半自动枪枝的武器。

纽西兰国会4月初召开时将推动立法，但这项临时措施意味着，禁止购枪的命令实际上已经上路。

清真寺枪击案发生后，纽西兰民众仍余悸犹存，对阿尔登颁布禁令的反应都很正面。

在努尔清真寺（Al Noor）枪击案逃过一劫的54岁民众阿布拉班（Kawthar Abulaban）告诉法新社：「这是好事，为什么家里需要这类枪枝？半自动枪枝，屋内为什么要有这种武器？」

纽西兰禁令看来将使枪管辩论更形激烈，阿尔登一宣布禁售攻击步枪后，网友马上在推特（Twitter）称赞阿尔登行动迅速，美国枪枝支持者不干示弱，呼吁保障宪法明言的拥枪权。

美国联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）与联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）也同声赞扬阿尔登的禁令。

桑德斯推文说：「这才像是真正能阻止枪枝暴力的行动。我们必须跟随纽西兰的脚步，挑战全国步枪协会（National Rifle Association），禁止美国贩售与分配攻击武器。」

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