此内容发布于2019年3月20日 下午11:20

（法新社纽约20日电） 哈佛大学教授艾加锡于1850年拍下被认为是已知最早的美国奴隶照片，被广为所用。如今，美国康乃狄克州女子蓝尼尔自称是照片主角后代，今天控告学校「不当利用」她祖先的照片。

蓝尼尔（Tamara Lanier）针对在南卡罗来纳州拍下一名奴隶和他女儿的多张照片，于美国东北部的麻萨诸塞州提出控诉。只知道照片人物名为伦蒂（Renty），是家族族长，以及女儿德里亚（Delia），但他们的姓氏无从得知。

当年委托拍摄照片者是瑞士裔美籍科学家艾加锡（Louis Agassiz），这些照片目前收藏在邻近波士顿的哈佛大学皮博迪考古学及民族学博物馆（Peabody Museum of Archaeology and Ethnology）。

带有种族歧视的艾加锡曾于哈佛大学任教，是白人至上主义理论学家，对冰河也有研究。

蓝尼尔在诉讼中提到，伦蒂和德里亚被强迫裸体拍照，「未取得允许、没有尊严或补偿」，因为这名教授想要「『证明』黑人在生物学上先天劣等」。

近年来，美国多间大学承认曾利用奴隶，蓝尼尔指控哈佛「从来没有重视校史那段丑陋篇章，更别提为此弥补了」。

她也控诉哈佛大学尝试「洗白这些影像纪录的历史，为了名声和利益不当利用这些照片」，更谴责校方在2017年用伦蒂的影像，作为售价40美元的人类学书籍封面。

此外，蓝尼尔要求哈佛即刻归还照片，并要校方承认长久以来合法化奴隶制度行为，同时认同她是照片主角后代，以及支付为数不明的赔偿损失。

哈佛校方拒绝回应控诉，只表示诉讼还未送达。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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