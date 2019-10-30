此内容发布于2019年10月30日 上午2:50

（法新社雪梨30日电） 澳洲野生动物事务机关今天表示，东岸爆发的一场野火延烧超过2000公顷，数百只无尾熊可能因此葬身火海。由于当地无尾熊族群基因特别多样化，若真无法幸免于难将是澳洲一大损失。

这场野火据信26日由闪电触发，地点在雪梨以北约400公里处，目前火势已窜烧超过2000公顷。火舌也侵入数百只无尾熊的栖息地，令野生动物救援单位为这批「十分罕见」的无尾熊族群命运感到揪心。

新南威尔斯省麦夸利港无尾熊医院（Port Macquarie Koala Hospital）院长艾希顿（Sue Ashton）告诉法新社：「这些无尾熊的特殊重要性在于它们的基因非常多样。」

艾希顿忧惧，数百只无尾熊恐已死于野火。她说：「这是国家悲剧，因为这群无尾熊太独特。」

多年来，人类为经济开发而清除林地已造成以树为家的无尾熊失去栖地，栖地间的来往也减少，同系交配的现象增加，随之而来的就是基因多样性降低。

根据报导，饱受干旱之苦的新南威尔斯省目前全境有超过70场野火持续延烧。当局表示，经大型灭火飞机协助控制火势，麦夸利港（Port Macquarie）一带的情势已趋于和缓。

艾希顿表示，野生动物救援志工明天或后天将和消防员一同出动勘灾，并即刻救援幸存无尾熊。

艾希顿说，无尾熊遇火会爬到树顶避难，并将小小身躯蜷曲紧缩成球状。若火灾不过造成它们的毛发被烧焦，则只要新毛长出即无大碍，但若火势加大、火舌随树体延烧，则无尾熊「必死无疑」。（译者：陈韵聿/核稿：蔡佳敏）

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