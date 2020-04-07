（法新社墨尔本7日电） 针对前梵蒂冈财务总管派尔（George Pell）于1990年代涉性侵两名唱诗班男童一案，澳洲联邦最高法院今天推翻初级法院判决；这位获判无罪的78岁枢机主教今天获释出狱。

澳洲联邦最高法院7位法官一致同意，此案陪审团对派尔的罪嫌「应该持怀疑态度」。在漫长诉讼过程中，派尔一直宣称自已无辜。路透社报导，派尔不会再就此案受审。

派尔拘禁在墨尔本附近的巴旺（Barwon）监狱，他在乘车离去前发表简短声明表示：「我对原告没有恶意。我不希望因为我的无罪判决，增添许多人伤害与怨恨的感觉，这当中无疑有够多的伤害与怨恨了。」

目前正值复活节前一周的耶稣受难周（Holy Week），梵蒂冈没有立即对这项判决置评。

澳洲大众对属保守派的派尔评价两极。派尔成为全球因被控性侵儿童而坐牢的天主教最高层官员，他的教廷财务总管职务于去年被解除，但仍保有枢机主教头衔。

派尔曾被视为教廷第3号人物，曾是教宗方济各（Pope Francis）最亲近的顾问之一，他被控于1990年代在墨尔本圣派屈克大教堂（Saint Patrick's Cathedral）性侵2名唱诗班男童，遭判1项性侵罪名及4项猥亵罪名成立，服6年有期徒刑。

7位法官一致认为，「这起性侵是否存有未曾发生过的合理可能性」，初级法院「并未就此提出疑问」。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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