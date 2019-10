(法新社雪梨18日电) 澳洲广播公司(ABC)昨天播出调查报导,指出澳洲每年有数以千计退休或不合格赛马遭非人道方式屠宰,屠体则外销供人类或动物食用。

澳洲明天将举行全球最高奖金的雪梨「圣母峰杯」(Everest Cup)赛马会,数周后则轮到享盛誉的「墨尔本杯」(Melbourne Cup)上场。ABC的报导此时无疑给澳洲高人气、高利润的赛马业投下震撼弹。

澳洲法律并不禁止屠宰赛马。根据报导,澳洲每年约有8500匹赛马「退休」。业界坚称,其中不到1%的马匹被送往屠宰场,而包括新南威尔斯等省份更要求所有退休赛马获安置。然而,专业为动物行为和福利的雪梨大学(University of Sydney)教授麦格理威(Paul McGreevy)指出,每年约有4000匹马「消失」。

麦格理威表示,事关以「工业规模」销毁动物,且动物在过程中受苦,「我不认为业界有人能辩驳」。

赛马保护联盟(Coalition for the Protection of Racehorses)指出,他们已监视某座位于昆士兰省布里斯本市(Brisbane)北部的屠宰场两年。根据观察,每个月约有500匹马命丧此处。

联盟成员切罗托(Elio Celotto)表示:「这座屠宰场杀马供人食用。」根据切罗托的说法,马肉被外销至日本和欧洲数国,大买主包括俄罗斯。

联盟在屠宰场秘密拍摄的影片显示,被宰以前,马匹往往遭工作人员殴打施虐。

ABC比对遭屠宰马匹体内微晶片和其他身分标记,以及业界线上官方资源「澳洲种马名册」(Australian Stud Book)。结果显示,在22天内,就有约300匹赛马遭屠宰,而它们生前赢得的奖金总计近500万澳元(约新台币1亿451万元)。

昆士兰省赛马部部长辛克利夫(Stirling Hinchliffe)表示,他对相关资讯感到震惊,今天已派视察员到屠宰场进行了解,并将调查马匹受虐情事。

依现有规范,种马退休时,其所有人应告知澳洲赛马公会(Racing Australia)后续处置规划,但根据公会发布的声明,一旦种马退出业界,没有法律机制可追踪所有人变更情形。为解决此问题,公会正推动「全国马匹追溯登录系统」(National Horse Traceability Register),未来也可循此系统追踪马匹所在地。

昆士兰职业赛马骑师杰西尔(Laura Cheshire)在ABC报导画面中惊见曾和自己合作一年半的赛马「停战」(War Ends)遭屠宰。鹊雪说,过程让她恶心、痛哭流涕,她为生前辛苦受训的马儿「不得好死」感到不值。(译者:陈韵聿/核稿:陈昱婷)

