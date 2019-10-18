此内容发布于2019年10月18日 上午6:05

（法新社雪梨18日电） 澳洲广播公司（ABC）昨天播出调查报导，指出澳洲每年有数以千计退休或不合格赛马遭非人道方式屠宰，屠体则外销供人类或动物食用。

澳洲明天将举行全球最高奖金的雪梨「圣母峰杯」（Everest Cup）赛马会，数周后则轮到享盛誉的「墨尔本杯」（Melbourne Cup）上场。ABC的报导此时无疑给澳洲高人气、高利润的赛马业投下震撼弹。

澳洲法律并不禁止屠宰赛马。根据报导，澳洲每年约有8500匹赛马「退休」。业界坚称，其中不到1%的马匹被送往屠宰场，而包括新南威尔斯等省份更要求所有退休赛马获安置。然而，专业为动物行为和福利的雪梨大学（University of Sydney）教授麦格理威（Paul McGreevy）指出，每年约有4000匹马「消失」。

麦格理威表示，事关以「工业规模」销毁动物，且动物在过程中受苦，「我不认为业界有人能辩驳」。

赛马保护联盟（Coalition for the Protection of Racehorses）指出，他们已监视某座位于昆士兰省布里斯本市（Brisbane）北部的屠宰场两年。根据观察，每个月约有500匹马命丧此处。

联盟成员切罗托（Elio Celotto）表示：「这座屠宰场杀马供人食用。」根据切罗托的说法，马肉被外销至日本和欧洲数国，大买主包括俄罗斯。

联盟在屠宰场秘密拍摄的影片显示，被宰以前，马匹往往遭工作人员殴打施虐。

ABC比对遭屠宰马匹体内微晶片和其他身分标记，以及业界线上官方资源「澳洲种马名册」（Australian Stud Book）。结果显示，在22天内，就有约300匹赛马遭屠宰，而它们生前赢得的奖金总计近500万澳元（约新台币1亿451万元）。

昆士兰省赛马部部长辛克利夫（Stirling Hinchliffe）表示，他对相关资讯感到震惊，今天已派视察员到屠宰场进行了解，并将调查马匹受虐情事。

依现有规范，种马退休时，其所有人应告知澳洲赛马公会（Racing Australia）后续处置规划，但根据公会发布的声明，一旦种马退出业界，没有法律机制可追踪所有人变更情形。为解决此问题，公会正推动「全国马匹追溯登录系统」（National Horse Traceability Register），未来也可循此系统追踪马匹所在地。

昆士兰职业赛马骑师杰西尔（Laura Cheshire）在ABC报导画面中惊见曾和自己合作一年半的赛马「停战」（War Ends）遭屠宰。鹊雪说，过程让她恶心、痛哭流涕，她为生前辛苦受训的马儿「不得好死」感到不值。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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