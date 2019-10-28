（法新社华盛顿28日电） 美国人道主义工作者穆勒（Kayla Mueller）2013年在叙利亚北部遭绑架，2015年虽证实死亡，尸骨至今下落不明，她的父亲期盼，如今伊斯兰国头目死了，他能前往当地找寻爱女下落。

伊斯兰国首脑巴格达迪在美军围剿下自爆身亡，穆勒的父亲卡尔（Carl Mueller）告诉总统川普，他想前往伊拉克寻找女儿的下落，希望美军在突袭行动中活捉到的巴格达迪部下，能揭开女儿命运的真相。

他说：「昨天缉捕到的那些人中，或许有人知道当时发生了什么事，以及到底是谁杀了她。」

卡尔说，在等待川普宣布这个必须为爱女之死负责的男人已经毙命时，心情「有如搭上云霄飞车」。 穆勒在叙利亚城市阿勒坡（Aleppo）遭IS绑架前，在丹麦难民理事会（Danish Refugee Council）旗下工作，2014年底落入巴格达迪手中，据信多次遭他性侵虐待。

卡尔说：「她被囚禁在多个监狱，被单独囚禁、被折磨、被恐吓，最后还被巴格达迪本人强暴。」 卡尔说，川普知道女儿的事情，对他而言很「重要」，他也确信川普曾听取相关简报。「我不认为有什么能阻止川普逮到这家伙」，他也相信川普会继续锁定其他像巴格达迪这样的恶棍。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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