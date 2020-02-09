此内容发布于2020年2月9日 上午5:20

（法新社都柏林9日电） 爱尔兰昨天举行国会大选后，今天上午9时（台湾时间下午5时）开始计票。根据一份出口民调，3大政党支持率势均力敌，谁能掌控下届政府仍是未定之天。

根据易普索民意调查机构（Ipsos MRBI）昨晚10时投票结束后公布的民调，总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）所属的执政党爱尔兰统一党（Fine Gael）、中间偏右的共和党（Fianna Fail）和左翼政党新芬党（Sinn Fein），三者都获得约22%的第一选择票（first preference vote）。

这份民调访问大约5000名离开投票所的选民，估计误差范围为1.3%。其中爱尔兰统一党获得22.4%的第一选择票、新芬党获22.3%、共和党22.2%。

然而根据法新社，爱尔兰使用可转移单票制（single transferable vote system），在39个选区中，从每区选出多名下议院议员，因此要用第一选择票的出口民调来推断各党席次很困难。唯有展开计票后，下届国会的雏形才会开始浮现。

「爱尔兰时报」（Irish Times）政治编辑雷希（Pat Leahy）说：「我们从没看过像这样的大选结果。基本上，现在3大政党在统计意义上平分秋色。」（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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