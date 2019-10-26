此内容发布于2019年10月27日 上午12:20

（法新社拉巴斯26日电） 玻利维亚总统大选争议性结果引发街头抗争。受挫的反对派候选人梅沙今天拒绝接受总统莫拉莱斯连任成功的结果，指称选举计票作业涉嫌舞弊；胜选的莫拉莱斯则拒绝政治协商。

法新社报导，玻利维亚20日举行总统大选，由于官方计票结果出现重大改变，使得现任总统莫拉莱斯（Evo Morales）领先幅度正好达10个百分点，不必进入第2轮决选就可直接当选，引发街头动乱与示威抗议。

得票数次高的梅沙（Carlos Mesa）写给媒体的声明指出，他「拒绝接受官方计票结果，因为结果遭人动手脚，违反选民意愿」。

左翼的莫拉莱斯稍后则在中部城市柯加邦巴（Cochabamba）发表演说时反击说，「我要告诉诸位，不会有政治协商。这里要尊重宪法，一如尊重赢得上个全国大选的政党。我希望玻利维亚右翼人士能明白」。

在选票全数开出后，最高选举法庭（Supreme Electoral Tribunal）宣布莫拉莱斯赢得47.08%选票，梅沙获36.5%选票，而两人票数差距破10个百分点，可以不用进入第2轮决选。

两敌对阵营25日爆发新冲突，梅沙支持者走上街头，身上披着玻利维亚红黄绿三色国旗，并用轮胎、绳索与垃圾桶等物品封阻道路。

梅沙呼吁支持者继续街头抗争。梅沙由中间派与右翼政党所支持，于2003年至2005年担任玻利维亚总统。

官方选举结果意味60岁的莫拉莱斯赢得4连任，尽管他自己2009年颁布的宪法规定总统任期只限两任，这项限制后被亲莫拉莱斯的玻利维亚最高法院给推翻。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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