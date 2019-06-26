此内容发布于2019年6月26日 下午9:05

（法新社卡拉卡斯26日电） 委内瑞拉的社会主义政府指出，已遏止试图刺杀总统马杜洛的军事政变，宣称美国等国共谋，并指反对派领袖瓜伊多计划这场血洗大屠杀。瓜伊多驳斥政变说法，持续向军方喊话。

委内瑞拉通讯部长罗德里格斯（Jorge Rodriguez）今天宣称，除了美国支持这项推翻马杜洛（Nicolas Maduro）的政变阴谋，智利和哥伦比亚也涉入。

罗德里格斯指控哥伦比亚的右派总统杜克（Ivan Duque）「策划政变和行刺（马杜洛）总统」，智利保守派总统皮涅拉（Sebastian Pinera）、美国国家安全顾问波顿（John Bolton）和瓜伊多（Juan Guaido）也涉入此事。

罗德里格斯在首都卡拉卡斯电视演说中表示，至少6名涉嫌参与这项阴谋人士遭拘留。

4名军官于21日被捕，瓜伊多昨天发声明谴责这项举动，然而详细情形或他们被逮捕原因尚待厘清。

瓜伊多驳斥参与政变的说法，称这是「政府虚构的新小说」，说政府一再多次做出相同指控，媒体早已「数不清」。

他说，他会继续号召军方背弃马杜洛。

罗德里格斯说，参与这项阴谋的包括现役和退役军方官员，他们原本计划在23至24日展开行动。政变也计划拥护一位将领取代马杜洛掌权。（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

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