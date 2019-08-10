此内容发布于2019年8月10日 下午10:20

（法新社洛杉矶10日法新社）片商环球影业今天宣布，电影「狩猎」（The Hunt）上映日期将无限期延后，该片被保守派批评是在描绘自由派人士猎杀有着川普支持者特质的人士。

「狩猎」原定9月27日上映。

但美国总统川普9日发的推文似在针对这部片，抨击它「种族歧视」、「是为了要火上加油以引起混乱」，尤其在美国才刚遭逢大规模枪击的时间点上推出这部片，更是糟糕。

法新社报导，环球影业（Universal Pictures）今天表示：「经过深思熟虑，本公司决定取消该片的上映计画。」

环球影业表示，虽然他们支持「大胆且有远见的创作者，例如这部讽刺社会惊悚片的创作者」。然而「我们明白，现在不是这部片上映的正确时机」。

「狩猎」标榜为一部超暴力讽刺片，用来刻划美国社会深沉的政治分裂。情节涉及一群人在传统上属共和党票仓的地区遭绑架，醒过来后发现自己身处乡野并被「菁英」猎人包围，成为猎人持枪追捕的目标。

电影的宣传海报写道：「狩猎季节已展开：只有特定的人会在庄园被猎杀。」

虽未对「狩猎」指名道姓，川普9日的推文表示，一部即将上映的电影显示「自由派好莱坞是最高层级的种族主义者」。

「他们是真正的种族主义者，对我们的国家来说非常不好。」

多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）报导，片中多个富裕、自由派的角色，将他们的猎物称为「可悲」（deplorable）的人。而2016年民主党总统候选人希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）就曾以这个字来形容川普的支持者。

「狩猎」由奥斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）、贝蒂吉尔平（Betty Gilpin）主演，由擅长恐怖片的布伦屋制片公司（Blumhouse Productions）制作。

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