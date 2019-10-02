（法新社洛杉矶2日电） 世界三大男高音之一的西班牙歌唱家多明哥（Placido Domingo）遭多人指控性侵后，今天宣布辞去洛杉矶歌剧院总监一职，并取消未来这这家剧院的演出，等于终结自己在美国的事业。

78岁的多明哥在声明中写道：「近来在媒体上对我的各项指控已造就一种氛围，重挫我替这家我所挚爱剧院效力的能力。」

「在我持续努力还自己清白的同时，为了洛杉矶歌剧院（Los Angeles Opera）最佳利益，我决定此时辞去总监一职，并退出我未来排定的演出。」

他说：「我心情沉重地做此决定，并向剧院牺牲奉献的委员会及劳心劳力的职员传达我最深的祝福，盼洛杉矶歌剧院继续成长，成就非凡。」

洛杉矶歌剧院执行委员会发声明感谢自2003年率领这家歌剧院的多明哥，并盛赞他对洛杉矶市做出「空前且深远」的文化贡献。

「他不只是极其杰出的艺术家，也是洛杉矶歌剧院创作、发展、成长背后的动力。在他领导下，洛杉矶歌剧院集思广益的创作力声名远播，全球一流表演者无不趋之若鹜，多明哥自己过去50年就在此演出300多个场次、诠释31个不同的角色，还在南加州指挥超过100次。」

短短一周前，多明哥刚宣布退出他在纽约大都会歌剧院（Metropolitan Opera）的所有演出。

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