此内容发布于2019年10月18日 下午11:20

（纽约18日电） 波音（Boeing）早就知道有这些通讯纪录，但数个月后才告诉监管单位，令外界再度怀疑波音早在发生两起空难前就知道737 MAX系统有问题，并质疑波音是否在调查过程对监管单位诚实坦率。

根据法新社今天审视的文件，737 MAX型飞机认证幕后一名波音机师在2016年曾告诉同事，「操控特性增益系统」（MCAS）模拟测试时「运作不受控制」。

美国联邦航空总署（FAA）署长狄克森（Steve Dickson）在致波音执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg）的信中表示：「我昨夜审视一份波音昨晚呈交运输部的文件，内容令人担忧。」

「我得知波音几个月前就在档案中发现这份文件，我希望你立即解释有关这份文件的内容，以及波音为何延误向安全监管单位公布这份文件。」

航空总署表示，已经向国会议员及运输部督察长回报对波音的疑虑。

印尼狮子航空（Lion Air）和衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）去年10月和今年3月相继发生737 MAX坠机事故，造成346人丧生。737 MAX之后遭到全球禁飞。

这两起空难与航空总署对737 MAX认证情况受到多个单位的调查，包括司法部及国会委员会，而米伦伯格预定在本月稍晚赴国会作证。

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