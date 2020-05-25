此内容发布于2020年5月26日 上午1:05

（法新社厄瓜多基多25日电） 南美洲国家厄瓜多群众今天不顾防疫措施，在全国多地示威，抗议总统莫雷诺（Lenin Moreno）为因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机所采取的严苛经济措施。

莫雷诺上周宣布删减公共支出，措施包括关闭全球使领馆，删减外交员额，并关闭7家国营企业，以节省约40亿美元。

他还宣布清算国有的谭姆航空公司（Tame Airlines）。过去5年，这家公司损失超过4亿美元。

此外，公部门工时减少25%，薪资也跟着降低16%。

厄瓜多政府表示，疫情目前已造成至少80亿美元经济损失。莫雷诺昨天也说，国内有15万人因疫情失业。

工会今天表示，和菁英阶层比起来，劳工付出的代价不成比例。

厄瓜多最大工会「工人统一阵线」（FUT）领袖塔塔莫兹（Mecias Tatamuez）在首都基多游行时说：「这波抗议是因为政府让劳工失业，好让富人不用掏钱买单。」

基多约有2000人挥舞旗帜和布条示威，呐喊反政府口号。

抗议群众遵守防疫规定，戴着口罩，并保持社交距离。2019冠状病毒疾病在拥有约1700万人口的厄瓜多夺走至少3200条人命，以人均来看，是南美洲疫情最严重的国家。当局估计，另有超过2000人可能也死于新型冠状病毒。

厄瓜多各地城市都有抗议，包括经济大城瓜亚基尔（Guayaquil），这里同时也是疫情重灾区。一名工会领袖说：「冠状病毒没要我们的命，而政府会。」

早在疫情发生前，厄瓜多就因债台高筑及对石油的依赖而处于经济困境。国际货币基金（IMF）预测，厄瓜多今年经济将衰退6.3%，是南美洲衰退幅度最大的国家。

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