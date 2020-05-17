此内容发布于2020年5月17日 上午4:20

（法新社加州品诺市16日电） 疫情让消费者受困家中，物流需求随之遽增，然而承揽电商科技巨擘亚马逊公司（Amazon）送货业务的业者却是惨澹经营，引发劳工出面抗议，要求改善福利和薪酬。

42岁加州单亲妈妈威廉斯（Adrienne Williams）在承揽亚马逊送货业务的第三方公司担任驾驶。今年3月，威廉斯7岁女儿的学校因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关门，她也停止工作。

威廉斯说：「就算我身穿亚马逊制服，开亚马逊的货车，进亚马逊的仓库拣亚马逊的包裹，我们仍不算亚马逊员工。」

近几周以来，威廉斯参与抗议活动，争取改善临时工或独立承揽人的薪酬和福利。

威廉斯说，提供她递送工作的公司虽承诺会提供健康照护福利，结果却没兑现。她表示：「大家期待他们负担健康福利，但他们多半无力承担。」

威廉斯也说，她之前得知自己不适用亚马逊给予员工和契约工的「救济方案」，后来虽改为适用，但她还是什么都没拿到。

威廉斯还提到，这些送货公司处境艰难，有时没做到消毒车辆与训练驾驶等工作。

根据亚马逊的说法，公司在全球约有800家第三方送货服务供应商，但亚马逊未说明有多少人替这些供应商工作。

亚马逊去年鼓励员工离职创立自己的物流公司，并提供1万美元（约新台币30万元）资助，帮亚马逊递送包裹。但亚马逊已解除某些未达标业者的合约。

威廉斯说：「病毒袭击时，就能明显看出这些送货服务供应商的财务有多难让他们做好本身业务。」

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